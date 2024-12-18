Gaziantep'te ev yangını
GAZİANTEP'te müstakil evde çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
GAZİANTEP'te müstakil evde çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi’nde, Fidan K.'ye ait evin oturma odasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 1 saatlik çalışma sonucunda yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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