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        Gaziantep'te DAEŞ şüphelisi yakalandı

        GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:55
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        Gaziantep'te DAEŞ şüphelisi yakalandı
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        GAZİANTEP'te jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, 2015-2016 yılları arasında Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet göstermiş olan A.C.K.'nin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.C.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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