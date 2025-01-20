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        Gaziantep'ten 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık pul biber ihracatı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde üretilen, rengi, lezzeti ve aroması ile öne çıkan ve 'İslahiye biberi' olarak tescillenen kırmızı pul biber, 50 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:11 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:15
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        Gaziantep'ten 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık pul biber ihracatı
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde üretilen, rengi, lezzeti ve aroması ile öne çıkan ve ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen kırmızı pul biber, 50 ülkeye ihraç ediliyor. İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, 2024 yılında 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık biber ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

        İslahiye’nin önemli tarımsal ürünlerinde olan çiftçilerin ‘kırmızı altın’ olarak adlandırdığı kırmızıbiberin 26 bin 500 dönüm alanda ekimi yapılıyor. Yaz mevsiminde 8 bin kişi istihdam edilerek tarlalarda toplanan biberler, çöpleri temizlenerek kurutulduktan sonra ilçedeki 20 tesiste işlenerek pul bibere dönüştürülüp, paketlenerek satışa sunuluyor. Mutfakların vazgeçilmez olan pul biberler, Türkiye’nin 81 ilinin yanı sıra 2024 yılında çoğunluğu gurbetçilerin yaşadığı ülkeler olmak üzere 50 ülkeye ihraç edildi.

        İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, 50 ülkeye biber ihracatı gerçekleştirildiğini dile getirerek, "6 Şubat depreminden sonra el birliğiyle ayağa kalktık. ‘İslahiye biberi’ olarak tescillenen biberimizi Avrupa ve Ortadoğu'da yer alan 50 ülkeye, 50 milyon dolarlık biber ihracatı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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