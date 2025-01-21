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        Bıçaklı 'alacak' kavgası: 1 ölü, 4 tutuklama

        GAZİANTEP'te, 'alacak' nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Osman Çiçek (20) öldü, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 16:22 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:25
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        Bıçaklı 'alacak' kavgası: 1 ölü, 4 tutuklama
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        GAZİANTEP'te, 'alacak' nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında çıkan kavgada bıçaklanan Osman Çiçek (20) öldü, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle husumetli olan komşu aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Osman Çiçek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Çiçek, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çiçek, sabaha karşı doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan Osman Çiçek, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen M.A.Ç., H.M.Ç., H.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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