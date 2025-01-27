Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü Baran Özmiço (16) ile arkasında bulunan Yusuf Cihangilgil (15), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 19:37 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        ABONE OL

        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü Baran Özmiço (16) ile arkasında bulunan Yusuf Cihangilgil (15), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sakcagözü Mahallesi’nde meydana geldi. Baran Özmiço’nun kontrolünü yitirdiği 27 AYC 775 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Baran Özmiço ile arkasındaki Yusuf Cihangilgil, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitiren Özmiço ile Cihangilgil'in olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ağaca çarpan motosikletin sürücüsü ve beraberindeki kişi öldü
        Gaziantep'te ağaca çarpan motosikletin sürücüsü ve beraberindeki kişi öldü
        Gaziantep ihracatta 6. sıradaki yerini koruyor
        Gaziantep ihracatta 6. sıradaki yerini koruyor
        Nizip'te köprülü kavşak çalışmaları ilerliyor
        Nizip'te köprülü kavşak çalışmaları ilerliyor
        Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
        Gaziantep'te gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi
        Gaziantep'te bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyi ağırladı
        Gaziantep'te bilim tırı 70 bini aşkın öğrenciyi ağırladı
        Gaziantep'te 17 yaş altı kız futbolcular milli takımlara girebilmek için ya...
        Gaziantep'te 17 yaş altı kız futbolcular milli takımlara girebilmek için ya...