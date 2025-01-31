Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü 4 bin 847 aile evinde karşılayacak

GAZİANTEPValisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümü öncesinde kentteki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vali Çeber, "Gaziantep özelinde kent ve kırsal alan olarak 25 bin 766 konutun yapımı devam ediyor. Kura çekimi sonunda 7 bin 619 vatandaşa anahtarını teslim ettik. 4 bin 847 vatandaşımızsa sağlıklı, huzurlu ve güvenli şekilde evlerine taşındı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te felaketin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Depremin ağır yıkıma neden olduğu İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde konutlar yükselmeye devam ederken, yapımı tamamlanan ve kura çekiminin ardından hak sahibi depremzedeler de yeni evlerine yerleşiyor. Tarihi ve kültürel yapılar ile ilgili restorasyon çalışmalar sürerken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, depremin ikinci yıl dönümüne sayılı günler kala yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

'NE YIKILMIŞSA DAHA GÜZELİNİ YAPARAK HİZMETE AÇIYORUZ'

Vali Kemal Çeber, depremin yıkıma yol açtığı şehrin inşa ve ihyası için başlatılan seferberliğin hala sürdüğünü ifade etti. İhtiyaç duyulan her şeyin yapıldığını dile getiren Vali Çeber, "Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Devlet ve millet olarak, bu süre zarfında yapılabilecek en güzel işleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İlk anlarda önce dünyadaki tüm çadır stokları ardından da konteyner tedariki için çalıştık. 3-4 aylık bir süre içerisinde Gaziantep özelinde 21 bin konteyner olmak üzere tüm vatandaşlarımızı konteyner kentlere aldık. Bir taraftan da kalıcı konutlar ile ilgili çalışmalar başladı. Sadece konutla da kalmıyor. Ticari ve günlük hayatta insana ne lazım oluyorsa bir taraftan onlar da yapılıyor. Sağlık ocakları, aile hekimlikleri ve hastaneler yenileniyor. Mesela Nurdağı'nda 25 yataklı hastanemiz yıkılmıştı. Onun çok daha modern ve güzelini 72 yataklı olarak 3 ay önce açtık. Ne yıkılmışsa daha güzel ve modernini yaparak hizmete açıyoruz. Nurdağı'nda 200, İslahiye'de 250 civarında esnaf kardeşlerimizin iş yerleri yenilendi" dedi.

'CAMİLERİMİZİ AÇMAYA BAŞLADIK, BİRÇOK KONAĞIMIZI ONARDIK'