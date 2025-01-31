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        Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü 4 bin 847 aile evinde karşılayacak

        GAZİANTEPValisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümü öncesinde kentteki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:21 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:25
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        Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünü 4 bin 847 aile evinde karşılayacak
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        GAZİANTEPValisi Kemal Çeber, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümü öncesinde kentteki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vali Çeber, "Gaziantep özelinde kent ve kırsal alan olarak 25 bin 766 konutun yapımı devam ediyor. Kura çekimi sonunda 7 bin 619 vatandaşa anahtarını teslim ettik. 4 bin 847 vatandaşımızsa sağlıklı, huzurlu ve güvenli şekilde evlerine taşındı" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te felaketin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Depremin ağır yıkıma neden olduğu İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde konutlar yükselmeye devam ederken, yapımı tamamlanan ve kura çekiminin ardından hak sahibi depremzedeler de yeni evlerine yerleşiyor. Tarihi ve kültürel yapılar ile ilgili restorasyon çalışmalar sürerken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, depremin ikinci yıl dönümüne sayılı günler kala yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

        'NE YIKILMIŞSA DAHA GÜZELİNİ YAPARAK HİZMETE AÇIYORUZ'

        Vali Kemal Çeber, depremin yıkıma yol açtığı şehrin inşa ve ihyası için başlatılan seferberliğin hala sürdüğünü ifade etti. İhtiyaç duyulan her şeyin yapıldığını dile getiren Vali Çeber, "Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Devlet ve millet olarak, bu süre zarfında yapılabilecek en güzel işleri yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İlk anlarda önce dünyadaki tüm çadır stokları ardından da konteyner tedariki için çalıştık. 3-4 aylık bir süre içerisinde Gaziantep özelinde 21 bin konteyner olmak üzere tüm vatandaşlarımızı konteyner kentlere aldık. Bir taraftan da kalıcı konutlar ile ilgili çalışmalar başladı. Sadece konutla da kalmıyor. Ticari ve günlük hayatta insana ne lazım oluyorsa bir taraftan onlar da yapılıyor. Sağlık ocakları, aile hekimlikleri ve hastaneler yenileniyor. Mesela Nurdağı'nda 25 yataklı hastanemiz yıkılmıştı. Onun çok daha modern ve güzelini 72 yataklı olarak 3 ay önce açtık. Ne yıkılmışsa daha güzel ve modernini yaparak hizmete açıyoruz. Nurdağı'nda 200, İslahiye'de 250 civarında esnaf kardeşlerimizin iş yerleri yenilendi" dedi.

        'CAMİLERİMİZİ AÇMAYA BAŞLADIK, BİRÇOK KONAĞIMIZI ONARDIK'

        2025 yılının sonunda Gaziantep'te fiziki olarak deprem ile ilgili bir çalışmanın kalmayacağını ve tüm hak sahiplerinin evlerine taşınacağını ifade eden Çeber, kültürel varlıklar için de aynı durumun söz konusu olduğunu vurguladı. Vali Çeber, "Bu senenin sonunda Gaziantep'te fiziki olarak depremle ile ilgili bir çalışma kalmayacak. Tüm hak sahipleri huzurlu bir şekilde evlerine taşınacak ve iş yerlerine kavuşacak. Çok önem verdiğimiz bir diğer konuysa kültürel, turistik ve tarihi varlıklarımız. Bunlarla ilgili çalışmalar da bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Gaziantep Kalesi hızlı bir şekilde bitti, camilerimizi açmaya başladık, birçok konağımızı onardık. Devam edenler de yıl sonuna kadar bitmiş olacak. Allah'ın izni ile dünyanın en büyük afetinin yaralarını büyük dayanışma ile sarmış olacağız" diye konuştu.

        'BİR ÖRNEĞİNİ GÖRMEDİM'

        Dünyadaki birçok afeti incelediğini ve ancak bu kalkınmanın bir örneği olmadığını kaydeden Çeber, "Dünyada ve ülkemizdeki birçok afeti inceledim. Bu büyüklükteki bir afette, bu hızda, bu usulde ve bu şekilde toparlanmanın bir örneğini görmedim. Bu sadece benim tespitim değil. Yurt dışından gelen bu konuda uzmanlar da bunu söylüyor. Bu büyüklükteki bu afette, bu kadar çok insanı etkileyen ve en az 106 milyar dolar maliyeti olan bir afetten bu şekilde kalkmanın bir örneğini görmedim. Bu bizim ne kadar büyük bir devlet ve ne kadar asil bir millet olduğumuzu kanıtlıyor. Ne söylediysek yaptık ve fazlası ile yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

        7 BİN 619 VATANDAŞA ANAHTAR TESLİMİ

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 7 bin 619 anahtar teslimi gerçekleştirdiklerini ve 4 bin 847 depremzede ailenin de yeni yuvasına yerleştiğini aktararak, "Gaziantep özelinde kent ve kırsal alan olarak 25 bin 766 konutun yapımı devam ediyor. Kura çekimi sonunda 7 bin 619 vatandaşa anahtarını teslim ettik. 4 bin 847 vatandaşımızsa sağlıklı, huzurlu ve güvenli şekilde evlerine taşındı. Bu süreç hızla devam ediyor. Hem binaların yapımı hem de vatandaşların taşınma işlemleri hızla devam ediyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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