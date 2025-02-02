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        Depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden anne: Kızım için yürümek istiyorum

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden ve enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Özlem Kara (40), kendisi ile birlikte molozların altıdan çıkarılan muhabbet kuşu ve kedisi ile yaşamını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:18 Güncelleme: 02.02.2025 - 12:20
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        Depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden anne: Kızım için yürümek istiyorum
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023’teki depremlerde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden ve enkazdan 48 saat sonra kurtarılan Özlem Kara (40), kendisi ile birlikte molozların altıdan çıkarılan muhabbet kuşu ve kedisi ile yaşamını sürdürüyor. Bacağına kolon düşmesi sonucu felç kalan ve 7 ameliyat geçiren Kara, kızı İpeknur'un, depremden birkaç gün önce kendisine 'Anne kendi ayaklarının üzerinde durmalısın' tavsiyesi üzerine yeniden yürümeye çalıştığını söyledi.

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Özlem Kara ve ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Atatürk Mahallesi’ndeki 4 katlı Lalezar Apartmanı’nda yakalandı. Özlem Kara, eşi Umut (45), çocukları İpeknur (18), Sude Naz (15) ve İzzet Efe (10) depremin ilk saniyelerinde yıkılan apartmanın enkazında kaldı. Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Özlem Kara, ekiplerin çalışması sonucunda 48 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Bacaklarının üzerine kolon düşmesi sonucu felç kalan Kara, 6 ay boyunca yatalak şekilde hayatına devam etti. 7 ameliyat geçiren ve fizik tedavi ile yürümeye çalışan Özlem Kara, yaşamını kendisi gibi enkazdan çıkarılan kedisi ve muhabbet kuşu ile sürdürüyor.

        ‘YAVAŞ YAVAŞ ADIM ATMAYA BAŞLADIM’

        Felaketin yıl dönümüne sayılı günler kala Özlem Kara, deprem anını bir an olsun aklından çıkaramadığını söyledi. Özlem Kara, enkaz altında kaybettiği kızı İpeknur'un, depremden birkaç gün önce kendisine 'Anne kendi ayaklarının üzerinde durmalısın' sözleri nedeniyle yeniden yürümeye çalıştığını ve ilk adımlarını attığını kaydetti. Enkazdan kurtulan kedisi ve muhabbet kuşu ile teselli bulduğunu ifade eden Kara, "6 Şubat'ta deprem anında uyandık. Çocuklarımın 'Anne deprem oluyor' çığlıkları hala kulağımda. Bir anda bina yıkıldı. Gözümü açtığımda bacaklarım kolonların altında kalmıştı. 48 saat sonra enkazdan kurtarıldım. 2 yıl süren fizik tedavi sonrasında yavaş yavaş adım atmaya başladım. Kızım İpeknur, depremden birkaç gün önce bana 'Anne kendi ayakların üzerinde durmalısın' diye tavsiyede bulunmuştu. Şimdi onun tavsiyesi üzerine yürümek için elimden geleni yapıyorum. Ailemi unutmak mümkün değil, her an aklımdalar. Enkazdan benimle birlikte kurtulan kedim ve muhabbet kuşum var. Şimdi onlarla birlikte yaşıyorum. Onlarla teselli buluyorum” diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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