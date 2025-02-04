Nurdağı'nda 2 bin 457 depremzede aile kalıcı konutlara yerleşti

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin 2’nci yıl dönümü öncesi 2 bin 457 depremzede aile yeni kalıcı konutlarına yerleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin etkilediği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, depremzedeler için merkezde 3 bin 920, kırsalda 2 bin 26 olmak üzere toplam 5 bin 946 konut yapımı kararlaştırıldı. Konutların inşaatları yükselmeye devam ederken, şu ana kadar Bademli ve Başpınar mahallelerinde yapımı tamamlanan 2 bin 250 konutun anahtarı, kura çekimlerinin ardından hak sahiplerine teslim edildi.

Asrın felaketinin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü Nurdağı'nda kalıcı konutlarına yerleşen aileleri ziyaret eden Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyes, depremzedelerin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Kalıcı konutların yapımının devam ettiğini, tamamlanan konutlara ise depremzedelerin yerleştiğini vurgulayan Erciyes, "İlçe merkezinde 2 bin 250, kırsalda 207 hak sahibi vatandaşımız yeni evlerine yerleşti. İlçemizde bir tarafta kalıcı konutlarımız ve afet tipi köy evlerimize hızla devam ediyor. Diğer tarafta ilçe merkezinde yerinde dönüşüm rezerv alanlarımızda yeni temeller atıyoruz" diye konuştu.