Su saatine sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir binanın su saatinde sıkışarak mahsur kalan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan kalıcı konutlarda bir baykuş, su saatinde sıkışıp mahsur kaldı. İhbar sonrası bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan baykuşu kurtardı. Ekipler, su ve yiyecek verdikten sonra bitkin düşen baykuşu İslahiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Bakımı sonrası baykuşun doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.