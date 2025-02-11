Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 5 şüpheli adliyede

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği saptanan 5 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.E.Ö., K.B., E.A.K., M.T.Y. ve A.S.P., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen hafta pazar günü gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Eyüp Arıcı (17) kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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