Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 5 şüpheli adliyede

        GAZİANTEP'te iki grup arasında sosyal medya paylaşımları yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 5 şüpheli adliyede
        ABONE OL

        GAZİANTEP’te iki grup arasında sosyal medya paylaşımları yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, geçen hafta pazar günü gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Eyüp Arıcı (17) kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği saptanan 5 şüpheli adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.E.Ö., K.B., E.A.K., M.T.Y. ve A.S.P., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        İstanbul'da özlenen görüntüler!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        Futbol kavgası cinayetle bitti!
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!
        Elon Musk'tan OpenAI için 97 milyar dolar!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı
        Gaziantep'te iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'te iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'te yasa dışı çakar kullanan otomobile ceza
        Gaziantep'te yasa dışı çakar kullanan otomobile ceza
        Gaziantep'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
        Gaziantep'te iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı...
        Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı
        Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
        Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor