Gaziantep FK'da 4 yeni transfer

Trabzonspor, Gaziantep FK’ya önemli katkılar sunan 27 yaşındaki sol bek Eskihellaç ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp ayrıca 4 yeni oyuncuyu renklerine bağladı. Adana Demirspor forması giyen defans oyuncusu Semih Güler, Young Boys forması giyen stoper Anel Husic, Hoffenheim forması giyen sol stoper İzzet Ali Erdal ve Westerlo’dan orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’yı transfer etti.

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