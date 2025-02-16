Gaziantep'te iplik yüklü TIR yandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yukarı Olucak mevkiinde gece saatlerinde Gaziantep yönüne giden Talip Cankılıç (49) yönetimindeki 27 BAM 778 plakalı iplik yüklü TIR, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden Cankılıç, TIR’ı yol kenarına çekerek, yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR’ın çekici kısmını ve iplik yüklü dorsesini sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR'ın demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

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