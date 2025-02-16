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        Gaziantep'te iplik yüklü TIR yandı

        GAZİANTEP' in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümü alev alan iplik yüklü TIR, yanarak demir yığınına döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 09:57 Güncelleme: 16.02.2025 - 10:00
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        Gaziantep'te iplik yüklü TIR yandı
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        GAZİANTEP’ in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümü alev alan iplik yüklü TIR, yanarak demir yığınına döndü.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Yukarı Olucak mevkiinde gece saatlerinde Gaziantep yönüne giden Talip Cankılıç (49) yönetimindeki 27 BAM 778 plakalı iplik yüklü TIR, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden Cankılıç, TIR’ı yol kenarına çekerek, yardım istedi. Alevler kısa sürede TIR’ın çekici kısmını ve iplik yüklü dorsesini sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR'ın demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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