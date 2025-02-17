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        Gaziantep Havalimanında tanımlanamayan cisim uçuşları durdurdu

        GAZİANTEP Havalimanında ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 23:37 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:37
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        Gaziantep Havalimanında tanımlanamayan cisim uçuşları durdurdu
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        GAZİANTEP Havalimanında ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu.

        Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti. Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu. Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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