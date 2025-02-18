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        Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim nedeniyle ara verilen uçuşlar yeniden başladı

        GAZİANTEP Havalimanı'nda, dün gece pilotların gökyüzünde ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor etmesi üzerine tedbiren hava trafiğine ara verilirken, radarlarda görünmeyen cismin ne olduğu tespit edilemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:25 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:31
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        Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim nedeniyle ara verilen uçuşlar yeniden başladı
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        GAZİANTEP Havalimanı'nda, dün gece pilotların gökyüzünde ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor etmesi üzerine tedbiren hava trafiğine ara verilirken, radarlarda görünmeyen cismin ne olduğu tespit edilemedi. Araştırmaların ardından olumsuzluğa rastlanmaması üzerine 1 saat ara verilen hava trafiği de normale döndü.

        Gaziantep Havalimanı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce, durumu kontrol kulesine iletti. Güvenlik amacıyla havalimanı, uçak kalkış ve inişlerine tedbiren kapatıldı. Heyecana neden olan gelişme sonrası havalimanında alarm durumuna geçilirken, bölgede araştırma başlatıldı. Radarlardan yapılan taramalarda olumsuzluğa rastlanmazken, pilotların gördüğü cismin izinsiz uçurulan bir dron olabileceği kanaatine varıldı.

        Güvenlik birimlerinin de yaptığı araştırmada olumsuzluğa rastlanmaması üzerine 1 saatlik aranın ardından saat 23.00 itibarıyla Gaziantep Havalimanı'nda uçak kalkış ve inişlerine yeniden izin verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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