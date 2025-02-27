Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş öldü (2)

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Çaybaşı Mahallesi'ne getirildi. Kardeşler için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ile kardeşlerin yakınları ve mahalleli katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından 3 kardeş, mahalle mezarlığına yan yana toprağa verildi.

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