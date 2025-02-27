Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş öldü (2)

        YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLERGaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Çaybaşı Mahallesi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:59 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş öldü (2)
        ABONE OL

        YANYANA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Çaybaşı Mahallesi'ne getirildi. Kardeşler için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin ile kardeşlerin yakınları ve mahalleli katıldı. Ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından 3 kardeş, mahalle mezarlığına yan yana toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te depremde yıkılan cami hayırsever iş insanı tarafından yaptırıl...
        Gaziantep'te depremde yıkılan cami hayırsever iş insanı tarafından yaptırıl...
        Gaziantep'te ramazan etkinliklerinin hazırlıkları tamamlandı
        Gaziantep'te ramazan etkinliklerinin hazırlıkları tamamlandı
        Hobi olarak başlayıp meslek edindiği filografiyi kadınlara öğretiyor
        Hobi olarak başlayıp meslek edindiği filografiyi kadınlara öğretiyor
        Gaziantep'te bir hastanın uyluk bölgesinden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı
        Gaziantep'te bir hastanın uyluk bölgesinden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı
        Araban'da depremlerde hasar alan 3 cami yeniden yaptırıldı
        Araban'da depremlerde hasar alan 3 cami yeniden yaptırıldı
        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş öldü
        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş öldü