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        Gaziantep FK – Eyüpspor: 3-1

        –STAT: Gaziantep Büyükşehir HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen BaltacıGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan- Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Daubin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 18:12 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:15
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        Gaziantep FK – Eyüpspor: 3-1
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        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Alper Akarsu, Mehmet Emin Tuğral, Gökmen Baltacı

        GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan- Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Daubin (Dk.72 Ogün Özçiçek), Lungoyi (Dk.90+1 Emre Taşdemir), Sorescu, N’Diaye, Maxim (Dk.86 Semih Güler), Okereke, Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk.46 Boateng)

        EYÜPSPOR: Berke Özer- Claro, Dorukhan Toköz (Dk.58 Emre Akbaba), Cengiz Umut Meraş, Vezo, Stepanenko (Dk.59 Tayfur Bingöl), Halil Akbunar (Dk.58 Caner Erkin), Yalçın Kayan, Ampem (Dk.83 Umut Bozok), Emre Mor, Thiam

        GOLLER: Dk.52 ve 78 Boateng, Dk. 90+4 Okereke (Gaziantep FK), Dk.65 Tayfur Bingöl (Eyüpspor)

        SARI KARTLAR: Lungoyi (Gaziantep FK), Dorukhan Toköz, Yalçın Kayan, Emre Mor, Caner Erkin, Berke Özer (Eyüpspor)

        KIRMIZI KART: Dk.90+9 Caner Erkin (Eyüpspor)

        Süper Lig’in 26'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

        3’üncü dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu’nun pasıyla ceza alanında buluşan Sorescu’nun vuruşunu kaleci Berke Özer topu kornere çelerek önledi.

        6’ncı dakikada Ampem’in pasıyla ceza alanı girişinde buluşan Yalçın Kayan’ın vuruşu yandan auta gitti.

        9’uncu dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu’nun ara pasıyla ceza alanı içerisinde buluşan Okereke’nin plase vuruşu yandan auta çıktı.

        43’üncü dakikada Emre Mor’un pasıyla hareketlenen Thiam’ın vuruşu kalecide kaldı.

        45+1’inci dakikada Ampem’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşunu kullanan Emre Mor’un frikik atışı direğe çarparak oyun alanına döndü.

        52'nci dakikada Gaziantep FK’nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Maxim’in ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Boateng’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        64’üncü dakikada Emre Mor’un düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Erkin’in frikiğinde top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

        65’inci dakikada Caner Erkin’in korner köşesi yakınlarından ceza alanına ortasına iyi yükselen Tayfur Bingöl’ün kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

        78’inci dakikada Okereke’nin pasıyla ceza alanında buluşan Lungoyi’nin vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Boateng, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1.

        90+4’üncü dakikada kendi sahasından hızlı çıkan Gaziantep FK’da Boateng’in pasıyla ceza alanında buluşan Okereke, sert vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1.

        90+9'uncu dakikada Caner Erkin, taç atışı kullanmaya hazırlandığı sırada yan hakemin uyarısı sonrası orta hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışı kaldı.

        Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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