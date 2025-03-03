Gaziantep FK – Eyüpspor: 3-1

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti.

78’inci dakikada Okereke’nin pasıyla ceza alanında buluşan Lungoyi’nin vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Boateng, düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1.

Süper Lig’in 26'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

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