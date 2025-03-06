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        Balık ölümleri yaşanan Karasu Çayı'nda inceleme

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kötü koku yayılan, balık ölümleri görülen ve rengi değişen Karasu Çayı'nda inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:45
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        Balık ölümleri yaşanan Karasu Çayı'nda inceleme
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kötü koku yayılan, balık ölümleri görülen ve rengi değişen Karasu Çayı'nda inceleme başlatıldı.

        İslahiye ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Örtülü Mahallesi'nden geçen Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı'nın bir haftadır renginin siyaha döndüğünü ve kötü koku yayarak ölen balıkların yüzeye çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, çayda inceleme yaptı. Kirliliğin kaynağı araştırılırken, sudan numune alındı.

        Mahallede yaşayan Ali Aydın, hayvanlarına su içirmemeleri, balık avlamamaları ve kıyıya vuran balıkların toplanmaması konusunda mahalleliyi uyardıklarını belirterek, "Mahallede bulunan çayda balık ölümleri gerçekleşiyor. Suyun rengi değişti, simsiyah akmaya başladı. Yaşanan bu sorunun bir an önce çözüme ulaşmasını ve çayımızın eskisi gibi tertemiz akmasını istiyoruz" dedi.

        Galeri
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        Galeri

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