Gaziantep'te hırsızlığa 17 tutuklama; bazıları kamerada

Öte yandan bazı hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta kent genelinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında iş yeri, şantiye ve inşaat alanlarında hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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