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        Gaziantep'te hırsızlığa 17 tutuklama; bazıları kamerada

        GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 hırsızlık şüphelisinden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 23:08 Güncelleme: 07.03.2025 - 23:10
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        Gaziantep'te hırsızlığa 17 tutuklama; bazıları kamerada
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        GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 hırsızlık şüphelisinden 17'si tutuklandı. Hırsızlıkların bazıları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta kent genelinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında iş yeri, şantiye ve inşaat alanlarında hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 20 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan bazı hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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