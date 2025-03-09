Gaziantep'te otomobil, minibüse çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 AHS 596 plakalı otomobil, önünde giden Muaid El Halid'in kullandığı 27 MD 4456 plakalı minibüse çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Muaid El Halid'in yaşamını yitirdiği, yanındaki Halıd H., (27), Abubekir A., (37) ve Casim H.'nin (23) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Muaid El Halid'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.