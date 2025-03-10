Gaziantep'te depremzedelerin kaldığı 5 konteyner yandı

Yangında eşyaları ve konteynerleri kullanılamaz hale gelen aileler, İslahiye Kaymakamlığı tarafından başka konteynerlere yerleştirildi.

Yenimahalle’deki konteyner kentte dün konteynerlerden birinde yangın çıktı. Alevleri gören depremzedeler dışarı çıkarak, yardım istedi. Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın bitişikteki 4 konteynere daha sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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