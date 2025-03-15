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        Gaziantep FK – Kayserispor: 1-0

        STAT:Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin AylakGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan – M'Bakata, Semih Güler, Anel Husic, Emre Taşdemir (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:40
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        Gaziantep FK – Kayserispor: 1-0
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        STAT:Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak

        GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan – M’Bakata, Semih Güler, Anel Husic, Emre Taşdemir (Dk. 46 Ogün Özçiçek), N’diaye, Kozlowski, Maxim (Dk. 61 Furkan Soyalp), Lungoyi (Dk. 88 Muhammed Gümüşkaya), Boateng (Dk. 46 Sorescu), Okereke (Dk. 81 Kenan Kodro)

        KAYSERİSPOR: Bilal Beyazit – Ramazan, Hosseini, Attamah, Carole, Ali Karimi, Kartal Yılmaz, Bourabia (Dk. 63 Bahoken), Cardoso, Mane (Dk. Ackah), Nazon (Dk. 83 Talha Sarıaslan)

        GOL: Dk. 52 Okereke (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: N’Diaye, Boateng (Gaziantep FK) - Bourabia (Kayserispor)

        Süper Lig’in 28’inci haftasında Gaziantep FK, sahasında Kayserispor’u 1-0 mağlup etti.

        7’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasına giren Lungoyi’nin vuruşunu Carole uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında seken topu Boateng tamamladı ancak yine savunmadan döndü.

        31’inci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane’nin ceza sahasına içerisine gönderdiği ortaya gelişine vuran müsait pozisyondaki Carodoso’nun şutunu kaleci çıkardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle bitti.

        52’nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sorescu’nun şutu savunmaya çarpıp Okereke’nin önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Okereke’nin vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

        56’ncı dakikada ceza sahası dışında Semih Güler’den topu kapan Cardoso sürükleyerek müsait pozisyondaki Nazon’a gönderdi. Müsait pozisyondaki Nazon’un yakın mesafeden gelişine vuruşunu kaleci kornere çeldi.

        79’uncu dakikada orta alanda topla buluşan Ali Karimi’nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bahoken’nin müsait pozisyondaki vuruşunu kaleci Burak kurtardı.

        85’inci dakikada sağ çaprazda topla buluşan Ackah’ın uzak mesafeden düzgün vuruşu az farkla auta çıktı.

        Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Gaziantep FK, maçtan 3 puanla ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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