Gaziantep FK – Kayserispor: 1-0

7’nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahasına giren Lungoyi’nin vuruşunu Carole uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında seken topu Boateng tamamladı ancak yine savunmadan döndü.

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