Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Parkta baygın bulunan Nesrin, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

        GAZİANTEP'te, parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu (25) tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.03.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parkta baygın bulunan Nesrin, 5 gün sonra yaşamını yitirdi
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te, parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu (25) tedavi gördüğü hastanede 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kanında aşırı dozda uyuşturucu bulunan ve şiddet gördüğü belirlenen Panoğlu’nun ölümün ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İbni Sina Mahallesi’nde 11 Mart günü parkta baygın bulunan Nesrin Panoğlu, çağırılan ambulansla Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan araştırmada eşi geçen yıl yıl ölen 1 çocuk annesi Nesrin Panoğlu'na yaklaşık bir aydır ailesinin ulaşamadığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Nesrin Panoğlu, ağabeyine bir eve kilitlenerek şiddete maruz kaldığını, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yapmaya zorlandığını, kendisine bunları yapan kişinin Soner D. olduğunu söyledi. Ağabeyinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nesrin Panoğlu, bu sabah yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Panoğlu'nun yapılan ön otopsisinde kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izlerine rastlandı.

        Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teslim alan İsmail Panoğlu, kız kardeşinin bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Kız kardeşimden uzun süredir haber alamıyorduk. Salı günü polisler arayıp kardeşimin hastanede olduğunu söylediler. Yoğun bakımda tedavi görüyordu bugün de öldü. Kız kardeşimin ölümüne sebep olan herkesin tutuklanmasını istiyoruz. Kız kardeşimi günlerce eve hapsedip elini ayağını bağlayarak şiddet uygulayıp, uyuşturucu verip fuhuş yaptırmışlar. Kardeşimi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK vites yükseltti
        Gaziantep FK vites yükseltti
        Gaziantep'te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gaziantep FK – Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK – Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK – Kayserispor: 1-0
        Gaziantep FK – Kayserispor: 1-0
        Nurdağı'nda "İyilik ayı ramazan" etkinliği düzenlendi
        Nurdağı'nda "İyilik ayı ramazan" etkinliği düzenlendi
        Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı