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        Çamaşır makinesi motorundan 2 dairenin enerji ihtiyacını karşılayacak cihaz geliştirdi

        GAZİANTEP Teknopark'ta inovasyon çalışmaları sürdüren İsmail Ertuğrul Uyasır ve ekibi, çamaşır makinesi motoru kullanarak 2 dairenin enerji ihtiyacını karşılayacak cihaz geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:45
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        Çamaşır makinesi motorundan 2 dairenin enerji ihtiyacını karşılayacak cihaz geliştirdi
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        GAZİANTEP Teknopark’ta inovasyon çalışmaları sürdüren İsmail Ertuğrul Uyasır ve ekibi, çamaşır makinesi motoru kullanarak 2 dairenin enerji ihtiyacını karşılayacak cihaz geliştirdi.

        İsmail Ertuğrul Uyasır, aralarında mühendislerin de bulunduğu bir grup arkadaşıyla 2018'de şirket kurup, Gaziantep Üniversitesi Teknopark'ta enerji, havacılık, hava araçları teknolojisi üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Uyasır başkanlığındaki ekip, enerjiyle ilgili çalışmalara yoğunlaşarak, tasarruf ve güç yükseltme çalışmalarına yöneldi. Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onay almasının ardından 1 yıl çalışan ekip, çamaşır makinesi motoru kullanarak şebekeden aldıkları enerjiyi 12 katına çıkardı. İsmail Ertuğrul Uyasır ve ekibinin yaptığı bu cihaz, 2 dairenin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Cihazın dünyada tek olduğunu ifade eden Uyasır, ev elektriğinde yüzde 90’a varan tasarruf elde edebileceklerini ve cihazın Rize’de hidroelektrik santraline kurulacağını söyledi.

        ‘2 BÜYÜK DAİRENİN TÜM ENERJİ İHTİYACI KARŞILANIR’

        Cihazın yerli ve milli olduğuna dikkat çeken İsmail Ertuğrul Uyasır, “Bu cihaz şebekeden 400 vat bir güç çekiyor, 10 kilovata kadar bir güç veriyor. Bu da kendi alanında dünyada tek, uzun uğraşlar sonucunda meydana gelen bir cihaz oldu. Özel bir alternatörümüz var. Bizim kendi yaptığımız bir alternatör. Alternatörün ihtiyacı olan torku biz belirli ağırlık döngüleri ile sağlıyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim, bir çamaşır makinesi motorundan 2 daireyi aydınlatacak ve tüm enerji ihtiyacını karşılayacak enerji üretecek bir cihaz yaptık. Yani bir çamaşır makinesi motorunun döngüsü ile sağladığımız enerji ile 3+1 olan, geniş 2 dairenin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak, gelen enerjiyi 3-4 ampere kadar çıkarabilecek bir cihaz yapmış olduk. Tüm testleri bitirildi ve bakanlık dahil gerekli her yerden onaylarını aldık. Bir ev normalde 5 kilovata kadar bir güç tüketiyor. Aylık elektrik faturası 900 TL kadar olur. Bizim cihazı araya koyduklarında aylık fatura 100-120 TL arasında gelecektir. Neredeyse yüzde 90 bir tasarruf sağlanmış olur” dedi.

        ‘HİDROELEKTRİK SANTRALİNE KURULACAK’

        Uyasır, cihazın Rize Belediyesi’ne gönderileceğini belirterek, orada hidroelektrik santrallerinde enerjide yükseltim yapmak amacıyla kullanılacağını ifade etti. İsmail Ertuğrul Uyasır, “Şu an bu cihazımız Rize Belediyesi’ne gidecek. 900 kilovat enerji üreten bir hidroelektrik santralinin gücünü biz 4 megavata kadar yükseltebiliyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalar bunu gösterdi. Cihazımız tamamen yerli ve milli bir ürün. Bu cihaz her türlü fabrikada, sanayide, tekstilde, teknolojide, evler dahil elektriğin olduğu aklımıza gelen her yerde kullanılabilir” diye konuştu.

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