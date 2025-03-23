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        Gaziantep'te CHP'liler cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitti

        GAZİANTEP'te CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediği ön seçim başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:30
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        Gaziantep'te CHP'liler cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sandık başına gitti
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        GAZİANTEP’te CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediği ön seçim başladı.

        CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçim için Türkiye genelinde binlerce sandık kuruldu. Gaziantep ve ilçelerinde de CHP'ye üye olan vatandaşlar saat 08.00’de oy kullanmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde parti üyelerinin yanı sıra vatandaşlar da oy kullanıyor. Şehitkamil Kongre Merkezi, kapalı salonlar ve ilçe başkanlıklara kurulan toplamda 400 sandıkta 22 bin üye ve vatandaşların oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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