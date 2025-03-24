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        Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü

        GAZİANTEP'te, husumetli iki gurup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Fatih Tekin (33) ve Enes Şimşek (25), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 00:04 Güncelleme: 24.03.2025 - 00:10
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        Gaziantep'te husumetliler arasında silahlı kavga: 2 ölü
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        GAZİANTEP’te, husumetli iki gurup arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan Fatih Tekin (33) ve Enes Şimşek (25), yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Sam Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Tekin ve Enes Şimşek, otomobil ile gittikleri sırada iddiaya göre, husumetlileri tarafından önleri kesildi. Araçtan inen ikili ile husumetlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Fatih Tekin ve Enes Şimşek kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeği ile vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Fatih Tekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Enes Şimşek ise Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Şimşek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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