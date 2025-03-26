Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde bayram hazırlıkları

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Hayvanların barınaklarının dezenfekte edildiğini, sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, bayram tatili dolayısıyla rekor düzeyde ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3’üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 350 türden 8 bin hayvan bulunuyor. Zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, zebra, yılan ve maymun gibi hayvanları görmek isteyenler yılın her dönemi burayı ziyaret ederken, bayram tatillerinde ise merkeze rekor sayıda ziyaretçi bekleniyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala görevliler çevre düzenlemelerini yaparken, hayvan bakıcıları ise barınakları tek tek dezenfekte etti. Ayrıca çocukların ilgisini çeken duvar resimleri yenilendi ve hayvanlar veteriner kontrolünden yeniden geçirilerek, bayrama hazır hale getirildi.

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