Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde bayram hazırlıkları
TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar başladı.
TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Hayvanların barınaklarının dezenfekte edildiğini, sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, bayram tatili dolayısıyla rekor düzeyde ziyaretçi beklediklerini söyledi.
Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3’üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 350 türden 8 bin hayvan bulunuyor. Zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, zebra, yılan ve maymun gibi hayvanları görmek isteyenler yılın her dönemi burayı ziyaret ederken, bayram tatillerinde ise merkeze rekor sayıda ziyaretçi bekleniyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala görevliler çevre düzenlemelerini yaparken, hayvan bakıcıları ise barınakları tek tek dezenfekte etti. Ayrıca çocukların ilgisini çeken duvar resimleri yenilendi ve hayvanlar veteriner kontrolünden yeniden geçirilerek, bayrama hazır hale getirildi.
‘HEPSİNİN KAN ÖRNEKERİ ALINDI’
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, Ramazan Bayramı’nda rekor düzeyde ziyaretçi beklediklerini ve bu anlamda hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Özsöyler, ramazan ayı içerisinde 47 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, “Ramazan ayının son günlerindeyiz. Yaz ayı da geliyor. Normal sezonumuz da açılıyor. Tüm barınaklarımızın hem bayram hem de yaz dönemi için bakımlarını yaptık. Barınaklarımız ve hayvanlarımız dezenfeksiyondan geçirildi. Hayvanlarımız genel sağlık kontrolünden geçirildi, hepsinin kan örnekleri alındı. Tam teşekküllü olarak bakımları yapılan hayvanlarımızı bayramda ziyaretçilerimizin gösterimine sunacağız. Bazı hayvanlarımızın havuzları temizlendi. Tüm halkımızı bayramda doğal yaşam parkımıza bekliyoruz. Ramazan ayında doğal yaşam parkımıza 47 bin kişi geldi. Bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.
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