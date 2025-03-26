Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde bayram hazırlıkları

        TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hazırlıklar başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:34 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde bayram hazırlıkları
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar başladı. Hayvanların barınaklarının dezenfekte edildiğini, sağlık kontrollerinin yapıldığını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, bayram tatili dolayısıyla rekor düzeyde ziyaretçi beklediklerini söyledi.

        Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3’üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 350 türden 8 bin hayvan bulunuyor. Zürafa, fil, aslan, kaplan, ayı, zebra, yılan ve maymun gibi hayvanları görmek isteyenler yılın her dönemi burayı ziyaret ederken, bayram tatillerinde ise merkeze rekor sayıda ziyaretçi bekleniyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala görevliler çevre düzenlemelerini yaparken, hayvan bakıcıları ise barınakları tek tek dezenfekte etti. Ayrıca çocukların ilgisini çeken duvar resimleri yenilendi ve hayvanlar veteriner kontrolünden yeniden geçirilerek, bayrama hazır hale getirildi.

        ‘HEPSİNİN KAN ÖRNEKERİ ALINDI’

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, Ramazan Bayramı’nda rekor düzeyde ziyaretçi beklediklerini ve bu anlamda hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Özsöyler, ramazan ayı içerisinde 47 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, “Ramazan ayının son günlerindeyiz. Yaz ayı da geliyor. Normal sezonumuz da açılıyor. Tüm barınaklarımızın hem bayram hem de yaz dönemi için bakımlarını yaptık. Barınaklarımız ve hayvanlarımız dezenfeksiyondan geçirildi. Hayvanlarımız genel sağlık kontrolünden geçirildi, hepsinin kan örnekleri alındı. Tam teşekküllü olarak bakımları yapılan hayvanlarımızı bayramda ziyaretçilerimizin gösterimine sunacağız. Bazı hayvanlarımızın havuzları temizlendi. Tüm halkımızı bayramda doğal yaşam parkımıza bekliyoruz. Ramazan ayında doğal yaşam parkımıza 47 bin kişi geldi. Bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğrayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"

        Benzer Haberler

        Araban'da yol onarım çalışmaları sürüyor
        Araban'da yol onarım çalışmaları sürüyor
        GAÜN Ortopedik Onkoloji Polikliniği, onkolojik hastalara randevusuz tedavi...
        GAÜN Ortopedik Onkoloji Polikliniği, onkolojik hastalara randevusuz tedavi...
        Gaziantep'te "Çanakkale Savaşı'nda Kadınlarımız" resim sergisi ziyarete açı...
        Gaziantep'te "Çanakkale Savaşı'nda Kadınlarımız" resim sergisi ziyarete açı...
        Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" yapımı devam ediyor
        Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" yapımı devam ediyor
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Uzmanından Ramazan Bayramı'nda ağız sağlığı için şeker tüketimi uyarısı
        Uzmanından Ramazan Bayramı'nda ağız sağlığı için şeker tüketimi uyarısı