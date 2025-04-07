Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu operasyonunda, evin çatısındaki valizde 950 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 07.04.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu operasyonunda, evin çatısındaki valizde 950 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Petra'nın da kullanıldığı operasyon kapsamında aranan evin çatısında kıyafet dolu valizde gizlenmiş 950 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı, Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        İstanbul'da dehşet! 1'i hamile kadın, 2 kişi öldürüldü!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        Trump üçüncü dönem için aday olabilir mi?
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        ABD'de Trump'a karşı kitlesel protestolar
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Aynı virüs 3 can daha aldı
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Site sakinini öldürmüştü! Katil kapıcının ifadesi ortaya çıktı!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        Brent petrolün varil fiyatı son 4 yılın en düşük seviyesinde
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı
        TIME 'dünyanın en harika yerleri' listesini paylaştı

        Benzer Haberler

        2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı
        2 yaşındaki kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Gaziantep'te çocuğuna şiddet uygulayan baba tutuklandı
        Gaziantep FK, yarın Göztepe'ye konuk olacak
        Gaziantep FK, yarın Göztepe'ye konuk olacak
        Sınırda ele geçirilen 2 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi
        Sınırda ele geçirilen 2 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Gaziantep...
        AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Aksu, partisinin Gaziantep...
        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü