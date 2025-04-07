Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği Petra'nın da kullanıldığı operasyon kapsamında aranan evin çatısında kıyafet dolu valizde gizlenmiş 950 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı, Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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