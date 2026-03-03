Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, maçın son taktik çalışmasıyla son buldu.
