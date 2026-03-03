Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Canlı
        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 03.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında yarın Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, maçın son taktik çalışmasıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

