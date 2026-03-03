Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'ten şubat ayında 808 milyon 768 bin dolarlık ihracat yapıldı

        Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şubat ayında kentten 808 milyon 768 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'ten şubat ayında 808 milyon 768 bin dolarlık ihracat yapıldı

        Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, şubat ayında kentten 808 milyon 768 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Ünverdi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Ocak-şubat döneminde Gaziantep'ten 1 milyar 589 milyon 583 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

        Uluslararası ticarette zorlukların artmaya devam ettiğini ifade eden Ünverdi, "Savaş ve krizlere rağmen büyük bir özveriyle olağanüstü mücadele veren sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bölgede yaşanan ve küresel piyasaları etkileyen gelişmeler karşısında ticaretin devamı için daha çok çalışacaklarını belirten Ünverdi, şunları kaydetti:

        "Biz bölgemizde istikrardan yanayız ve hiçbir zaman çatışma olsun istemiyoruz. Ancak ABD, İsrail ve sınır komşumuz İran arasındaki savaş, başta insani yönü olmak üzere küresel ticareti de olumsuz etkilemektedir. Savaş halinin devam etmesi petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlarla krizi daha da büyütebilir ve farklı senaryolara sebep olabilir. Altın ve döviz piyasasında da ani artışlar söz konusu olmuştur. Bu sürecin devam etmesi halinde tüm dünyayı etkileyecek şekilde maliyet artışları ile buna bağlı olarak enflasyon ve tedarik gibi konularda tüm ülke ekonomilerine yansımaları olacaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        Trump: İran konuşmak istedi, "Çok geç" dedim
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        "Gerekli tüm önlemleri aldık, alıyoruz"
        Altında düşüş
        Altında düşüş
        Rusya'dan nükleer uyarı
        Rusya'dan nükleer uyarı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        Trump'tan İngiltere'ye: İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz açıklaması
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        Dışişleri Bakanı Fidan: "Yeniden diplomasiye dönülsün”
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş yüzde 100'ü aştı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        Galatasaray yönetiminden Torreira hamlesi!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ihtiyaç sahibi aileler "Bakkal Kart" projesiyle destekleniyor
        Gaziantep'te ihtiyaç sahibi aileler "Bakkal Kart" projesiyle destekleniyor
        Gazi şehirde iyilik çocuklarla yayılıyor
        Gazi şehirde iyilik çocuklarla yayılıyor
        GSO Başkanı Adnan Ünverdi şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        GSO Başkanı Adnan Ünverdi şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi
        Seyrantepe'de gönüllere dokunan buluşma
        Seyrantepe'de gönüllere dokunan buluşma
        Şahinbey Ampute futbol takımı Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
        Şahinbey Ampute futbol takımı Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde
        Gaziantep'te römork hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Gaziantep'te römork hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı