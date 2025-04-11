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        Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i öğretmen, 2 kişi öldü, 2 öğretmen de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:40
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        Gaziantep'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i öğretmen, 2 kişi öldü, 2 öğretmen de yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde İslahiye ilçesi Yolbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Kıllı (25) yönetimindeki 27 AHN 220 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Seyfettin Çimen’in (57) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası hafif ticari araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan hafif ticari araca müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsa Kıllı ile otomobildeki öğretmen Mustafa Kadan’ın (37) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Seyfettin Çimen ile Kübra İnci (28) ise ambulanslarla Hassa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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