Gaziantep'te 42 konut ve 28 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 bin metrekarelik rezerv alanında inşası tamamlanan 42 konut ile 28 iş yeri hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin etkilediği İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkılan İslahiye Belediyesi Hizmet Binası, İslahiye Halk Kütüphanesi yerini kapsayan rezerv alanda çalışmalar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonunda 42 kalıcı konut ve 28 iş yeri hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Törende konuşan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, yeni hak sahiplerine konut ve iş yerlerini teslim ettikleri için memnun olduklarını ve depremin tüm izleri silinene kadar ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Soylu, ''İlçemizde 3 rezerv alanımız var. İlk rezerv alanımızda tamamlanan konutlarımızı hak sahiplerimize teslim ediyoruz. Ankara, İstanbul ve İzmir'in en modern siteleri gibi oldu. İnşallah vatandaşlarımız huzurla evlerinde otururlar. Depremin yaralarını sarmak anlamında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Depremin tüm izlerini silene kadar elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kalıcı konutunun anahtarını teslim alan İsa Gözek ise evine geçeceği için mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.