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        YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel üretim tehlike altında, endişe duyuyoruz

        YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:40
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        YÖK Başkanı Özvar: Bilimsel üretim tehlike altında, endişe duyuyoruz
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        YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bilimsel üretim tehlike altında, endişe duyuyoruz. Bizim endişemiz yine bu çatışmalar ve gerginlikler sebebiyle bilim adamlarının hareketliliğinin dünyanın bilim üretimine ve performansına olumsuz tesir edeceği. Son gerginlikler gördüğümüz kadarıyla bu bilim insanlarının hareketliliğini kısıtlayacak şekildedir" dedi.

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şeyhmus Demir'i ziyaret eden Özvar, daha sonra üniversitenin senato toplantısına katılarak, açıklamalarda bulundu. YÖK Başkanı Özvar, "Bildiğiniz üzere Gazze'de uzun zamandan beri yaşanan bir insanlık dramı var. Bu tabii insanlık dramı hepimizi gerçekten çok üzüyor. Bütün dünya milletlerinin, devletlerinin durmasını arzu ettiği, irade ettiği ve bu konuda çalıştığı bu zulme karşı, bu drama karşı maalesef henüz tam anlamıyla tedbir alınabilmiş değil. İsrail, Gazze'de büyük bir insanlık kıyımı gerçekleştiriyor. Bu tabii kıyım neticesinde Gazze'de bildiğiniz üzere pek çok üniversite var. Bu kıyımdan ciddi bir şekilde etkilenmiş vaziyette. Bu insanlık dışı bombardıman sebebiyle ölen rektörler, dekanlar, öğretim elemanları" dedi.

        'BİLİM İNSANLARINA KAPILARIMIZ AÇIK'

        Özvar, "Türk üniversiteleri sadece kendi öğrencilerine, öğretim elemanlarına değil işte bu sözünü ettiğimiz askeri çatışma ve diğer sıkıntılar sebebiyle zorluk yaşayan İslam dünyasındaki diğer ülkelerin, üniversitelerine de kapılarını açmak suretiyle böyle bir hizmeti gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan biraz önce konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi bu jeopolitik istikrarsızlık sebebiyle dünyada yaşanan sıkıntılara kapsayıcılık prensibiyle, dostluk, kardeşlik ve iş birliği prensibiyle yaklaşmaktadır. Gazze'deki olaylar sebebiyle ifade hürriyetinden istifade etmek suretiyle bu insanlık dramına eleştiri getiren uluslararası pek çok bilim insanı ya işinden olmakta ya üniversitesinden atılmakta veya büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Ve buradan sizler vasıtasıyla da rektör hocalarımıza, üniversitelerimize sesleniyorum. Bu açıdan zor durumda olan, tanınmış, uluslararası, saygın bilim insanlarına kapılarımızın açık olduğunu dile getirelim. Onları üniversitelerimize davet edelim değerli arkadaşlarım" diye konuştu.

        'DÜNYA İÇİN CİDDİ BİR TEHLİKE'

        Özvar, "Bilimsel üretim tehlike altında, endişe duyuyoruz. Bizim endişemiz yine bu çatışmalar ve gerginlikler sebebiyle bilim adamlarının hareketliliğinin dünyanın bilim üretimine ve performansına olumsuz tesir edeceği. Dünyada bilim açıklıkla ve bilim insanlarının hareketliliğiyle gelişme kaydedebilir. Son gerginlikler gördüğümüz kadarıyla bu bilim insanlarının hareketliliğini kısıtlayacak şekildedir. Bunun bütün dünya için ciddi bir tehlike olabileceğini düşünüyoruz" dedi. Konuşmanın ardından Erol Özvar ve beraberindekiler, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Bilim Kafe'nin açılışını gerçekleştirerek, öğrencilerle sohbet etti.

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