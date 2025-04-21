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        Gaziantep'te aileler arasında silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı

        GAZİANTEP'te çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:10
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        Gaziantep'te aileler arasında silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı
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        GAZİANTEP'te çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan silahlı tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. 4 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki ailenin çocukları oyun oynarken kavga etti. Çocukların durumu anlatması ile bu kez aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kurşunlar Yusuf Rahmani (55), Muhammed Ş. (42) ile Basit K.'ye (10) isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Rahmani, kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, olaya karıştığı belirlenen Z.M., İ.M., M.M. ve A.M. gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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