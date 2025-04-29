Aslan: Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği elektriğe bedel tasarruf sağlayacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, imar mevzuatında yapılan düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma zorunluluğu getirdiklerini belirterek, “Bu sayede her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek 450-500 civarındaki kamu binasının yeşil bina olarak tasarlanması ile yaklaşık olarak yılda 600 milyon kilovat saat enerji tasarrufu elde edeceğiz. Bu tasarruf miktarı, Keban Barajının 1 ayda ürettiği elektriğe bedeldir" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan Gaziantep’te ‘Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri’ne katıldı. Gaziantep Ticaret Odası’nda düzenlenen eğitim programına Banu Aslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile mühendis ve mimarlar katıldı.

Programda konuşan Banu Aslan, dünya genelinde enerji ihtiyacının artış gösterdiğine dikkati çekerek, bu durumun herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini zorunlu kıldığını söyledi. 2025 yılı itibarıyla binalarda tüketilen enerjinin sanayi sektörünü geride bıraktığını ifade eden Aslan, “Bugün toplam enerji tüketiminin üçte biri binalardan kaynaklanmakta, dolayısıyla binalarda enerji verimliliğini sağlamak, sürdürülebilir bir gelecek adına en kritik adımlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Biz de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü olarak Bakanımız Murat Kurum’un öndeliğinde bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğimizi güncelleyerek YeS-TR sistemini daha geniş bir uygulama alanına taşıdık. Bu çalışma ile yeşil bina olarak inşa edilecek binalar, klasik binalara göre en az yüzde 30 enerji verimli, yüzde 45 civarında su tasarruflu, yüzde 35 civarında düşük emisyonlu, yüzde 50 oranında da daha az atık üreten, daha sağlıklı ve konforlu yapılar olacak" diye konuştu.