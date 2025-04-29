Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Aslan: Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği elektriğe bedel tasarruf sağlayacağız

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, imar mevzuatında yapılan düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma zorunluluğu getirdiklerini belirterek, "Bu sayede her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek 450-500 civarındaki kamu binasının yeşil bina olarak tasarlanması ile yaklaşık olarak yılda 600 milyon kilovat saat enerji tasarrufu elde edeceğiz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan: Keban Barajı'nın 1 ayda ürettiği elektriğe bedel tasarruf sağlayacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, imar mevzuatında yapılan düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma zorunluluğu getirdiklerini belirterek, “Bu sayede her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek 450-500 civarındaki kamu binasının yeşil bina olarak tasarlanması ile yaklaşık olarak yılda 600 milyon kilovat saat enerji tasarrufu elde edeceğiz. Bu tasarruf miktarı, Keban Barajının 1 ayda ürettiği elektriğe bedeldir" dedi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan Gaziantep’te ‘Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Eğitimleri’ne katıldı. Gaziantep Ticaret Odası’nda düzenlenen eğitim programına Banu Aslan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürleri ile mühendis ve mimarlar katıldı.

        Programda konuşan Banu Aslan, dünya genelinde enerji ihtiyacının artış gösterdiğine dikkati çekerek, bu durumun herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini zorunlu kıldığını söyledi. 2025 yılı itibarıyla binalarda tüketilen enerjinin sanayi sektörünü geride bıraktığını ifade eden Aslan, “Bugün toplam enerji tüketiminin üçte biri binalardan kaynaklanmakta, dolayısıyla binalarda enerji verimliliğini sağlamak, sürdürülebilir bir gelecek adına en kritik adımlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Biz de Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü olarak Bakanımız Murat Kurum’un öndeliğinde bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ulusal Yeşil Sertifika Yönetmeliğimizi güncelleyerek YeS-TR sistemini daha geniş bir uygulama alanına taşıdık. Bu çalışma ile yeşil bina olarak inşa edilecek binalar, klasik binalara göre en az yüzde 30 enerji verimli, yüzde 45 civarında su tasarruflu, yüzde 35 civarında düşük emisyonlu, yüzde 50 oranında da daha az atık üreten, daha sağlıklı ve konforlu yapılar olacak" diye konuştu.

        ‘YILDA 600 MİLYON KİLOVAT SAAT ENERJİ TASARRUFU ELDE EDECEĞİZ’

        Aslan, imar mevzuatındaki düzenleme ile önemli bir tasarruf sağlanacağını kaydederek, "İmar mevzuatında yaptığımız düzenleme ile 2026 yılından itibaren 10 bin metrekare ve üzeri kamu binalarında YeS-TR sertifikası alma zorunluluğu getirdik. Bu sayede; her yıl 10 bin metrekare ve üzerinde inşa edilecek 450-500 civarındaki kamu binasının yeşil bina olarak tasarlanması ile yaklaşık olarak yılda 600 milyon kilovat saat enerji tasarrufu elde edeceğiz. Bu tasarruf miktarı, Keban Barajı’nın 1 ayda ürettiği elektriğe bedeldir. 100 bin ton sera gazı azaltımı ve 20 bin metreküp su tasarrufu sağlanacak. Müteahhitlik sistemimizde yaptığımız düzenleme ile de yeşil bina yapan müteahhitlerin iş bitirme belgelerinde yüzde 5 ilave avantaj sağladık. YeS-TR’nin uluslararası versiyonu için üniversitelerimizle iş birliği başlattık. Artık tüm dünyaya açılmayı hedefledik. Ayrıca, yine üniversitelerle imzaladığımız Ar-Ge protokolleri sayesinde, teknolojik dönüşüm sağlanacak, dayanıklı ve sürdürülebilir yapı sistemleri geliştirilecek. Bu sayede zaman, iş gücü ve enerjiden önemli ölçüde tasarruf edilecek. E-Proje Yönetim Sistemi ile ruhsat başvuruları, ilk aşamada iki boyutlu çizimlerle, ilerleyen dönemlerde ise BIM tabanlı üç boyutlu veri modelleriyle alınacak. Bu sayede proje onay süresi ortalama yüzde 30 kısalacak, ciddi oranda kağıt ve iş gücü tasarrufu sağlanacak. Binaların enerji performansı hesaplamalarına doğrudan etki eden iklim verilerinin güncellenmesi için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iş birliği yaparak BEP-TR sisteminde kullanılan meteoroloji istasyonu sayısını 84’ten 730’a çıkardık. Son 15 yıla ait sıcaklık, güneş ve rüzgar verilerini de güncelleyerek daha doğru ve hassas enerji performansı hesaplamaları yapılmasını sağladık. Avrupa Birliği enerji limitleriyle uyumlu hale getirilen ‘TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nın kullanımını zorunlu hale getirdik ve 1 Nisan itibariyle yürürlüğe aldık. Binalardaki yalıtım kalınlıklarını, ısıtma-soğutma ihtiyaçlarına ve iklim bölgelerine göre güncelledik. Böylece yeni yapılacak binalar yüzde 25 daha verimli olacak" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'daki elektrik kesintisine yönelik uyarı
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun'un ifadesine ulaşıldı!
        Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak
        Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        Bakan Şimşek: Enflasyon hedefleri konusunda tereddüt yok
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        4 milyon 237 bin kişi için son tarih 31 Temmuz
        Derbide gözler Talisca'da!
        Derbide gözler Talisca'da!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Gözü Jardel'in rekorunda!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Alevlerin ardından cesedi bulundu! Katiliyle yan yana!
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK mart ayı işsizlik verilerini açıkladı
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        O anlar kamerada! Camı tekmeyle kırdı! Araçtaki parayı çaldı!
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        Deprem ışıklarının anlamı nedir?
        5 maç transferi de etkileyecek
        5 maç transferi de etkileyecek
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Yıkımın küllerinden doğan umut: Suriye
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi

        Benzer Haberler

        Avrupa şampiyonu milli halterci Harun Algül'ün hedefi olimpiyatlar:
        Avrupa şampiyonu milli halterci Harun Algül'ün hedefi olimpiyatlar:
        Gaziantep'te "Green Day Yeşil Dönüşüme Yönelik Destekler ve Finansmanı" etk...
        Gaziantep'te "Green Day Yeşil Dönüşüme Yönelik Destekler ve Finansmanı" etk...
        Gaziantep'te, Yeşilay şubesi tanıtım toplantısı düzenledi
        Gaziantep'te, Yeşilay şubesi tanıtım toplantısı düzenledi
        Nurdağı'nda devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Nurdağı'nda devrilen kum yüklü tırın sürücüsü yaralandı
        Fatih Erbakan: Fakirliği ortadan kaldırmak için iktidara geliyoruz
        Fatih Erbakan: Fakirliği ortadan kaldırmak için iktidara geliyoruz
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kon...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partisinin il kon...