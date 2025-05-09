Gaziantep FK – Alanyaspor: 0-1

52’nci dakikada Gaziantep FK yarı sahasında Semih Güler kaleci Dioudis ile paslaştı. Topu kontrol eden Dioudis dengesini kaybedince araya giren Sporar’ın boş kaleye vuruşu ağlara gitti: 0-1

Süper Lig’in 35’inci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Coredon Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

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