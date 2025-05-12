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        Kavgada ısırılıp koparılan kulak memesi yerine dikildi

        GAZİANTEP'te Fadıl Karakan'ın (40) aile bireyleri ile çıkan kavga sırasında ısırılıp koparılan kulak memesi, süper mikrocerrahi yöntemle yerine dikildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:50
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        Kavgada ısırılıp koparılan kulak memesi yerine dikildi
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        GAZİANTEP'te Fadıl Karakan'ın (40) aile bireyleri ile çıkan kavga sırasında ısırılıp koparılan kulak memesi, süper mikrocerrahi yöntemle yerine dikildi.

        Nizip ilçesinde 2 hafta önce Fadıl Karakan ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Karakan'ın ısırılan kulak memesi koptu. Karakan, olayın ardından kopan kulak memesiyle birlikte Nizip Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Karakan, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Acil ameliyata alınan Karakan'ın kopan kulak memesi, süper mikrocerrahi yöntemle yerine dikildi.

        'İLERİ TEKNOLOJİYE SAHİBİZ'

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Doğan, zorlu bir ameliyat olduğunu, başarılı hekimler ve kullandıkları ileri teknoloji ile ameliyatın başarılı sonuçlandırıldığını söyledi. Şehir hastanesi olarak önemli başarılara imza attıklarını belirten Doğan, "Zorlu bir operasyondu. Deneyimli plastik cerrahi ekiplerimiz sayesinde ve diğer deneyimli hekim ve sağlıkçılarımız sayesinde hastamız yeniden kulak memesine kavuştu. Ameliyat sırasında kulak yapısına uygun şekilde kulak memesi yerine dikildi. İşlevsel duruma da getirildi. Şehir Hastanesi olarak ileri teknolojiye de sahibiz" diye konuştu.

        'EN İNCE DAMARLARI ONARDIK'

        Operasyonu gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tokgönül ise zorlu bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve bunu ekip olarak başardıklarını söyledi. Süper mikrocerrahi yöntemi ile vücuttaki en ince damarların dahi onarılabileceğini söyleyen Tokgönül, "Bu teknik olarak oldukça zorlu bir cerrahi müdahaledir. Yüksek beceri, hızlı karar alma ve ekip çalışması gerektirir. Hastamızın durumu şu anda gayet iyi. Estetik açıdan da tatmin edici bir sonuç elde ettik. Bu yalnızca başarılı bir ameliyat değil aynı zamanda hastanemizin cerrahi kapasitesini ve ekip uyumunu da ortaya koyan önemli bir örnektir. Süper mikrocerrahi yöntemiyle vücuttaki en ince damarları onardık" dedi.

        'HASTANEDE 7 GÜN KALDIM'

        Fadıl Karakan ise olayın ardından hızlı davranıp hemen hastaneye ulaştığını ve hekimi tarafından uygulanan yöntem ile yeniden kulağına kavuştuğunu söyleyerek, "Hastanede 7 gün kaldım. Şu an hiçbir sorunum yok. Kulağım eskisi gibi oldu. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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