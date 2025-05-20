Gaziantep'te taksicinin aracına binen yolcu tarafından bıçaklanması kamerada

GAZİANTEP’te taksi şoförü Hüseyin Y., aracına binen yolcu tarafından yaşanan tartışma sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Yüzünden ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Hüseyin Y. hastaneye kaldırılırken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbede sırasında Hüseyin Y., yüzünden ve boynundan aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden geçen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., burada yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Hüseyin Y.’nin yolcu tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı dehşet dakikaları taksi içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın Hüseyin Y.’yi defalarca bıçaklaması ve aracın içerisinden aşağı ittirmesi görüldü.