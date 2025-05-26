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        Gaziantep'te 10 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı

        TÜRKİYE'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Gaziantep'in Araban ilçesinde hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:49
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        Gaziantep'te 10 bin tarım işçisiyle sarımsak hasadı başladı
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        TÜRKİYE'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Gaziantep'in Araban ilçesinde hasat dönemi başladı. 30 bin dönüm alanda ekimi yapılan ve 40 bin ton rekolte beklenen sarımsak hasadında 10 bin tarım işçisi görev alıyor. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, geçen yıla göre rekoltenin yüzde 30 arttığı, tarlada 55 ile 70 TL arasında olan sarımsağın marketlerde ise 150-200 TL arasında tüketiciye satıldığını söyledi.

        Araban ilçesinde son yıllarda aroması, iriliği ve raf ömrünün uzun olmasıyla tercih edilip ekim alanı genişleyen sarımsak hasadına başlandı. 30 bin dönüm alana ekilen ve Türkiye'nin her tarafına gönderilmesinin yanı sıra ihracatı da yapılan sarımsakta bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yüzde 30 artışla, 40 bin ton olması bekleniyor. Eylül ayında ekimi yapılan ve 15 Mayıs'tan itibaren toplanmasına başlanan sarımsak hasadı kentin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen 10 bin tarım işçisi ile gerçekleştiriliyor. 2 ay süren hasada katılan tarım işçileri, sabah saatlerinden itibaren topladıkları sarımsakları küme haline getirip saplarını kesip kasalara doldurarak, günlük performanslarına göre 1000 ile 2 bin 500 TL arasında kazanç sağlıyor.

        ‘YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR’

        Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 10 bin kişinin hasat döneminde 2 ay süreyle istihdam edilmesiyle sarımsağın Gaziantep ekonomisine önemli katkı sağladığını söyleyerek, "Bunun başlıca sebebi bizim ektiğimiz sarımsaklar yaklaşık 9 ay toprak altında kalıyor. Bu süreçte yağmur, kar ve güneşi daha fazla alıyor ve ihtiyaç duyduğu mineraller ile kalibre olarak adlandırdığımız iriliği artıyor. Araban sarımsağı diğer sarımsaklara göre daha büyük, daha lezzetli ve daha uzun ömürlüdür. Raf ömrünün uzun olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Son yıllarda sarımsağın tercih sebebi olmasıyla Araban'da sarımsak ekim alanları da genişliyor. Her yıl daha fazla alanda sarımsak ekimi yapılıyor" dedi.

        ‘ÜRETİCİ UCUZ SATIYOR, TÜKETİCİ PAHALIYA ALIYOR’

        Çiftçilerin bir yıl boyunca emek verdiği sarımsağın tarla ile marketteki son satış fiyatının arasında yüzde 300 fark olduğunu ifade eden Hasan Altun, "Sarımsaklarımızın ekimini dokuzuncu ayda yapıp beşinci ayda hasada başlıyoruz. Bu yıl rekolteden memnunuz ancak çiftçinin asıl memnun olması için ürünlerinin değerinde satılması gerekiyor. Çiftçimiz sarımsağını şu anda kalite ve boyutuna göre 55 ile 70 liradan satıyor. Ama aynı sarımsak markette maalesef 150-200 lira arasında. Aracılar, komisyoncular maalesef çiftçimizin bir yıl boyunca emek verdiği sarımsaktan daha çok kazanıyor. Bu durum çiftçilerimizi üzerken, vatandaşlarımız da maalesef sarımsağı pahalıya tüketiyor. Bu durumun önüne geçilmesi için çalışma yapılmalı. Çiftçilerin ürünlerinin kooperatifler aracılığıyla doğrudan satışa sunulması gerekiyor. Böyle olunca çiftçi daha çok kazanacak, vatandaş daha ucuza sarımsak alabilecek. Ne yazık ki şu anda aracılar var ve asıl kazancı onlar elde ediyor. Aracıların aradan çıkarılması gerekiyor. Devlet eliyle bu konuya bir müdahale gerekiyor. Üretici ucuz satıyor, tüketici pahalıya alıyor" diye konuştu.

        ‘EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ ARACILAR’

        Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk, hasat döneminin başlamasıyla mutlu olduklarını ifade ederek, "Üretimini yaptığımız sarımsaklar, Türkiye genelinde tüm marketlere ulaşıyor. Sarımsaklarımızın kalitesi çok yüksek. En büyük problemimiz aracılar. Aracıların aradan çıkarılarak, üretici ile tüketiciyi buluşturarak hem çiftçinin kazanması hem de vatandaşın daha ucuz ürün temin etmesinin sağlanması lazım" ifadelerini kullandı.

        Aynı zamanda ziraat mühendisi olan sarımsak üreticisi Kadir Öztürk ise ilçenin ikliminden dolayı sarımsakların çok kaliteli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de sarımsak denince, akla geçmişte Kastamonu geliyordu. Ancak bizim bölgemizde yapılan sarımsak üretiminin ardından Araban sarımsağı daha çok tercih edilmeye başlandı. Çünkü bizim sarımsaklarımız Kastamonu sarımsağından çok daha uzun süre toprak altında kalıyor. Boyutları çok büyük bu yüzden bizlerin ürettiği sarımsaklar tercih ediliyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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