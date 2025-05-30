Gaziantep'te tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki 3 iş yerine 'tefecilik' yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenledi. Aranan iş yerlerinde; 14 pos slipi, 4 pos cihazı, 95 bin TL ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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