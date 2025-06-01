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        Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonunda 3 tutuklama

        GAZİANTEP'te, çek senet dolandırıcılığı ve tefecilik yaptığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:31 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:35
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        Gaziantep'te dolandırıcılık ve tefecilik operasyonunda 3 tutuklama
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        GAZİANTEP'te, çek senet dolandırıcılığı ve tefecilik yaptığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 50 milyon TL değerindeki gayrimenkul ve araçları ile bankalardaki paralarına da el konuldu.

        Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. liderliğindeki 6 şüphelinin kurdukları suç örgütü ile çek ve senet dolandırıcılığı ve tefecilik yaptıklarını belirledi. Yapılan araştırmanın ardından şüphelilere yönelik Gaziantep ve Nurdağı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasoynda suç örgütü lideri M.B. ile H.İ.B., N.B., O.O. ve Y.Ö. yakalandı. E.U. ise adresinde bulunamadı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 81 farklı kişi adına yazılı toplam değeri 16 milyon 809 bin 625 TL olan senet, 100 boş senet, 888 bin 990 TL değerinde ziynet eşyası, 33 farklı kişi ve bankalara ait banka kartı, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu, 41 farklı kişilere ait kaşe, 6 pos cihazı, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hesap defteri ve 1 banka dekontu ele geçirildi. Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilerin 'Nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplam 50 milyon TL değerindeki suç geliri olduğu tespit edilen 8 araç, 4 daire ve villa ile 1 tarla ve banka hesaplarında bulunan 2 milyon TL değerindeki dövize el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden örgüt lideri M.B ile H.İ.B. ve O.O. tutuklandı, N.B. ve Y.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyon kapsamında adresinde bulanamayan E.U.’yu arama çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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