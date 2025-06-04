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        Ağzında sigara ile kapağını açtığı tankerde patlama oldu

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Bekir A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:50
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        Ağzında sigara ile kapağını açtığı tankerde patlama oldu
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        GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde Bekir A.’nın (27), üzerine çıkıp ağzında sigara ile kapağını açtığı tankerde patlama meydana geldi. Savrulan Bekir A. yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında meydana geldi. Bekir A., üzerine çıktığı kendisine ait tankerinin kapaklarını temizlik yapmak amacıyla açtıktan kısa süre sonra patlama oldu. Patlamanın etkisi ile Bekir A., tankerin üzerinden metrelerce savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bekir A., Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bekir A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        OLAY KAMERADA

        Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bekir A.’nın tanker üzerinde çalışırken ağzında sigara ile kapağı kaldırdığı ve ardından patlama meydana geldiği görüldü. Bekir A.’nın patlamanın etkisi ile metrelerce savrulduğu da kameralara yansıdı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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