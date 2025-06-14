Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman K. (47) yönetimindeki 33 ADE 827 plakalı konteyner yüklü TIR'ın dorsesindeki konteyner, yola devrildi. Osman K., TIR'ı yolun kenarına çekerek yardım istedi. İhbarla bölgeye kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Konteyner yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kaldırıldı, kapanan yol tekrar açıldı.

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