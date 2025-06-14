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        TIR'ın dorsesindeki konteyner, yola devrildi

        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde konteyner yüklü TIR'ın dorsesindeki konteyner, yola devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:39 Güncelleme: 14.06.2025 - 12:45
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        TIR'ın dorsesindeki konteyner, yola devrildi
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        GAZİANTEP'inİslahiye ilçesinde konteyner yüklü TIR'ın dorsesindeki konteyner, yola devrildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye-Nurdağı kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman K. (47) yönetimindeki 33 ADE 827 plakalı konteyner yüklü TIR'ın dorsesindeki konteyner, yola devrildi. Osman K., TIR'ı yolun kenarına çekerek yardım istedi. İhbarla bölgeye kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Konteyner yaklaşık 1 saat süren çalışma ile kaldırıldı, kapanan yol tekrar açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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