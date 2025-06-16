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        Gaziantep'te kamyonet uçuruma yuvarlandı: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 00:43 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:45
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        Gaziantep'te kamyonet uçuruma yuvarlandı: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karagöz Yaylası yolunda meydana geldi. Levent İster (40) yönetimindeki 80 AP 661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Taklalar atan kamyonet yaklaşık 40 metre yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaklaşık 40 metrelik uçurumdaki taşlık alana devrilen araçta bulunan sürücü Levent İster, babası Müslüm İster (75) ve dini nikahlı eşi Ayşe Işıklı'nın (38) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin ağlama sesi duyması üzerine kaza sırasında araçtan savrulduğu tahmin edilen ailenin çocukları 6 yaşındaki Levent Poyraz İster’i (6) yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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