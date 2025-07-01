Öğretmenler okulu boyayıp, sıraları yeniliyor

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi’nin öğretmenleri, okulun duvarlarını boyayıp, sıralarının tadilatını yapıyor.

Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan Boğaziçi Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Kalkan, okulu 2025-2026 eğitim öğretim yılına hazırlamak için harekete geçti. Boya ve ahşap malzemelerin teminini yapan Kalkan, seminer dönemi nedeniyle okulda bulunan öğretmenlerle birlikte kolları sıvadı. Okul müdürü, öğretmen ve görevliler ellerine fırçaları alarak 20 derslikli okulun koridorlarını, sınıflarını ve kapılarını boyadı, deforme olmuş sıra ve masaların tadilatlarını yaptı.

Lisenin Müdürü Abdullah Kalkan, "Öğretmenlerimiz ile seminer dönemini fırsata çevirerek 20 derslikli okulumuzu yeni ders yılına hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz yeni eğitim yılına yenilenmiş sıralar ve boyanmış sınıflarında girecekler. Bu düşünceyle böyle bir çalışma yapıyoruz. Öğrencilerimiz, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yenilenmiş sınıflarda derslerine daha konsantre olacaklar. Öğretmenlerimize fedakârlıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.