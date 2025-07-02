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        Tartıştığı husumetlisini tüfekle öldürdü

        GAZİANTEP'te Mehmet Özkaya tartıştığı husumetlisi Salih Elbir'i (30) tüfekle vurarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:42 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:45
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        Tartıştığı husumetlisini tüfekle öldürdü
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        GAZİANTEP'te Mehmet Özkaya tartıştığı husumetlisi Salih Elbir'i (30) tüfekle vurarak öldürdü.

        Olay, dün gece saatlerinde Oğuzeli ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Çobanlık yapan Mehmet Özkaya hayvanlarını ağıla bırakmak isterken, yolda husumetlisi olan Salih Elbir ile karşılaştı. Özkaya ve Elbir arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Özkaya yanındaki tüfek ile Salih Elbir'e 2 el ateş açtı. Elbir vücuduna isabet eden saçmalarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Salih Elbir'in hayatını kaybettiğini tespit edildi. Elbir'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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