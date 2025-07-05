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        TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:05
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        TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü: 2 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, TIR'ın çarptığı traktör ikiye bölündü. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra İslahiye-Nurdağı kara yolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen C.A.(41) yönetimindeki 31 N 3034 plakalı TIR, Gökçedere Mahallesi mevkisine geldiğinde bilinmeyen nedenle M.S.'nin kullandığı 27 SE 127 plakalı traktöre çarptı. Kazada, ikiye ayrılan traktörde bulunan sürücü M.S. ile yanında bulunan A.S. (62) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü M.S.'nin ağır yaralandığı kazanın ardından, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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