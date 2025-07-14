Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu

Ahmet Durmuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün Nizip ilçesi Fırat Nehri’nde meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan Ahmet Durmuş, beraberinde 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Ahmet Durmuş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardımı ile Durmuş sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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