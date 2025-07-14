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        Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu

        GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, Suriye uyruklu Ahmet Durmuş (15), serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:13 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:15
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        Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu
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        GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, Suriye uyruklu Ahmet Durmuş (15), serinlemek için girdiği Fırat Nehri’nde boğuldu.

        Olay, dün Nizip ilçesi Fırat Nehri’nde meydana geldi. Nehir kıyısında piknik yapan Ahmet Durmuş, beraberinde 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Ahmet Durmuş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardımı ile Durmuş sudan çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Ahmet Durmuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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