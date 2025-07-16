Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
3SAATTE SÖNDÜRÜLDÜGaziantep'te, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
3SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Gaziantep'te, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada tonlarca geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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