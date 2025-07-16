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        Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

        3SAATTE SÖNDÜRÜLDÜGaziantep'te, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:48 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:48
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        Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
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        3SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Gaziantep'te, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği fabrikada tonlarca geri dönüşüm malzemesi kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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