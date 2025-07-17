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        Marketten 3 milyon TL'lik gaspta şüphelilerden biri iş yeri çalışanı çıktı (2)

        4TUTUKLAMAGaziantep'te, bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'nin gasp edilmesine ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden market çalışanı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:47
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        Marketten 3 milyon TL'lik gaspta şüphelilerden biri iş yeri çalışanı çıktı (2)
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        4TUTUKLAMA

        Gaziantep'te, bir markette, bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL’nin gasp edilmesine ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden market çalışanı İ.Ç. ile G.Ç., İ.Ç. ve M.Ç. tutuklandı, E.K. adli kontrol şartıyla, Y.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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