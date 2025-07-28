Gaziantep'te meslek lisesinde yangın

Yangın, saat 09.30 sıralarında Karacaahmet Mahallesi'ndeki Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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