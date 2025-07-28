Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te meslek lisesinde yangın

        GAZİANTEP'te meslek lisesinin mobilya atölyesinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:01 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te meslek lisesinde yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP'te meslek lisesinin mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Yangın, saat 09.30 sıralarında Karacaahmet Mahallesi'ndeki Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden duman çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te lisenin atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gaziantep'te lisenin atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Gaziantep'te Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Gaziantep'te Fırat Nehri'nde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
        Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
        Gaziantep Basketbol, Nemanja Nenadic'i renklerine bağladı
        Gaziantep Basketbol, Nemanja Nenadic'i renklerine bağladı
        Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu
        Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk kayboldu
        Gaziantep FK, Enver Kulasin'i renklerine bağladı
        Gaziantep FK, Enver Kulasin'i renklerine bağladı